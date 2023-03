Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Unbelehrbar?

Oberkirch (ots)

Weil er sich nach einem Unfall unter Alkoholeinfluss erneut ans Steuer seines Fahrzeuges gesessen hatte, sieht ein Mann seit Montagabend gleich zwei Ermittlungsverfahren entgegen. Zunächst war der 32-Jährige gegen 18:30 Uhr beim Einparken auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Nußbacher Straße mit seinem Alfa Romeo gegen einen abgestellten Ford gestoßen, was einen Gesamtschaden von rund 2.000 Euro nach sich zog. Bei der Unfallaufnahme mussten die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch dann jedoch feststellen, dass der 32-Jährige offenbar mit über zwei Promille am Steuer seines Fahrzeuges gesessen haben musste. In der Folge musste er die Beamten zu einer Blutentnahme in eine Klinik begleiten. Sein Führerschein wurde einbehalten und ihm wurde die Teilnahme am Straßenverkehr bis zu einer justiziellen Entscheidung untersagt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er nach Hause gebracht. Nur wenig später konnte die gleiche Streifenbesatzung den Alfa fahrend feststellen und bei der Kontrolle den nunmehr mit rund 2,5 Promille alkoholisierten Mann erneut am Steuer feststellen. Offenbar hatte er sein Fahrzeug vom Parkplatz abgeholt, was ihm eine Blutentnahme und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr einbrachte. Darüber hinaus wurden auch die Fahrzeugschlüssel beschlagnahmt, um weitere Fahrten zu unterbinden.

