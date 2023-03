Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gutach, B33 - Vorfahrt missachtet

Gutach (ots)

Ein Unfall hat am Montagmittag auf der B33 zu einer Leichtverletzten sowie einem Sachschaden von ungefähr 16.000 Euro geführt. Eine Autofahrerin war gegen 12:30 Uhr mit ihrem Wagen auf der Eisenbahnstraße in Fahrtrichtung Hausauch unterwegs. An einer Einmündung wollte die 52-Jährige nach links in Richtung Wolfach abbiegen und soll dabei die Vorfahrt einer 72-Jährigen missachtet haben. In der Folge kam es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. Die Seniorin wurde hierbei leicht verletzt und zur näheren Untersuchung in ein Klinikum gebracht. Die Beamten des Polizeireviers Haslach haben die Unfallermittlungen aufgenommen.

