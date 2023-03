Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Ladendetektiv bedroht

Lahr (ots)

In Lahr kam es am Samstagmittag zu einem vermeintlichen Diebstahl unter Mitführens einer Waffe. Der Ladendetektiv eines Drogeriegeschäftes in der Straße "Schloßplatz" soll gegen 14:40 Uhr einen Mann dabei beobachten haben, wie dieser ein Parfum aus der Warenauslage in seine Jackentasche steckte und anschließend den Laden ohne zu bezahlen verließ. Der ihm nacheilende Sicherheitsbeauftragte konnte den mutmaßlichen Dieb daraufhin vor dem Laden stellen. Dieser händigte dem Angestellten daraufhin zwar das Diebesgut aus, flüchtete jedoch anschließend zu seinem Auto um sich einer Personalienfeststellung zu entziehen. Als ihn der Ladendetektiv auch hier wieder einholen konnte, zog der Mann ein Messer, bedrohte den Angestellten damit und fuhr anschließend los. Ein letzter Versuch des Angestellten, den Mann an seiner Flucht zu hindern oder dessen Personalien festzustellen, blieb trotz kurzzeitigen Einsteigens in das Auto des Unbekannten erfolglos. Bei dem Geschehen wurde glücklicherweise niemand verletzt. Die Ermittlungen dauern an.

