POL-OG: Bietigheim - Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung

Bietigheim (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben nach einer gefährlichen Körperverletzung am Samstagabend die Ermittlungen aufgenommen. Zunächst fiel eine Gruppe Jugendlicher gegen 20:30 Uhr in der Wilhelmsstraße auf, weil sie ein Schild einer Baustellenabsperrung umgetreten und ein Parkplatzschild eines Supermarktes offenbar entwendet haben sollen. Auf ihr Tun durch einen Anwohner angesprochen, traten sie diesem Drohend entgegen, worauf hin sich der Mann zurückziehen musste. Gegen 22:30 Uhr suchten sie den Zeugen an seiner Wohnanschrift auf und sollen dabei mit einer Soft-Air-Pistole mehrfach auf den 40-Jährigen geschossen haben und ihn zudem mehrfach geschlagen haben. Der Mann erlitt durch die Schläge mehrere Verletzungen und begab sich zur näheren Untersuchung in ärztliche Behandlung. Eine Fahndung durchdie alarmierte Polizei führte nicht zum Ergreifen der Tatverdächtigen. Von diesen blieb eine Kappe der Marke Tommy Hilfiger und eine schwarze Armani-Brille zurück. Zeugen, die Hinweise zur IDentität der Tatverdächtigen geben können, melden sich unter der Rufnummer: 07222 761-0.

/mz

