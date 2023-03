POL-OG: Offenburg - Manipulation an einem Geldautomaten, Warnhinweise der Polizei

Lahr (ots) - Am Sonntagabend gegen 21:30 Uhr wurde eine Polizeistreife in ein Gaststätte in der Vogtstorstraße gerufen, nachdem es zu Streitigkeiten durch einen Gast kam. Der 39-Jährige kam der Aufforderung das Lokal zu verlassen nur sehr widerwillig nach. Draußen beleidigte und bedrohte der Mann die Beamten des Polizeireviers Lahr, weshalb ihn nun eine Strafanzeige erwartet. /ph Rückfragen bitte an: ...

