Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Alkoholfahrt endet in Totalschaden

Kehl (ots)

Eine Alkoholfahrt am vergangenen Sonntagmorgen kam einem 26-Jährigen teuer zu stehen. Nach vorangegangenem Alkoholkonsum in einem Kehler Etablissement entschied sich der 26-Jährige, ungeachtet seines alkoholisierten Zustandes, sich hinter das Steuer seines Wagens zu setzen. Als er gegen 4:20 Uhr die Fahrt auf einem Parkplatz in der Siemensstraße antrat, beschädigte er nach derzeitigen Erkenntnissen infolge eines Kontrollverlustes drei ebenfalls an der Örtlichkeit geparkte Autos, sowie einen den Platz eingrenzenden Zaun. Ohne sich um den dabei entstandenen Schaden von rund 25.000 Euro zu kümmern, setzte er anschließend seine Fahrt fort. Beim Befahren der Daimlerstraße in Richtung Graudenzer Straße sei er daraufhin mit einem Verkehrszeichen auf einer Verkehrsinsel vor dem dortigen Kreisverkehr, einem Baum, sowie der Betonumrandung des Kreisverkehrs kollidiert. Der junge Wagenlenker beschädigte sein Gefährt dabei so stark, dass dieses einen Totalschaden in Höhe von 20.000 Euro erlitt und nicht mehr fahrbereit war. Ein später durchgeführter Atemalkoholtest wies dem Mann einen Alkoholwert von fast 2 Promille nach. Er, sowie sein Beifahrer trugen infolge der Zusammenstöße leichte Verletzungen davon. Der Stadt entstand ein Schaden von 3.000 Euro.

/le

