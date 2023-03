Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Norden - Unfallflucht in der Rheinstraße

Zu einer Unfallflucht kam es am Dienstag in Norden in der Rheinstraße. Eine Autofahrerin stellte gegen 8 Uhr ihren Seat Leon in Höhe der Hausnummer 13 ab. Als sie gegen 15.45 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, war der Seat hinten links beschädigt. Der Verursacher hatte sich unerlaubt von der Örtlichkeit entfernt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210 entgegen.

Moordorf - Unfallflucht auf Parkplatz

In Moordorf kam es am Dienstag zu einer Unfallflucht. Zwischen 18 Uhr und 19 Uhr wurde ein blauer Volvo XC90 an der Beifahrerseite von einem anderen Fahrzeug beschädigt. Der Wagen stand im genannten Zeitraum vor einem Supermarkt in der Auricher Straße und vor einem Drogeriemarkt in der Marktstraße. Der Verursacher entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215 entgegen.

Hinte - Spiegelunfall: Verursacher gesucht

Auf der Loppersumer Straße in Hinte kam es am Donnerstag zu einem Spiegelunfall im Begegnungsverkehr. Die Fahrerin eines grauen Opel Zafira war gegen 16.50 Uhr in Fahrtrichtung Emden unterwegs, als ihr ein derzeit unbekannter Autofahrer entgegenkam und sie an den Außenspiegeln zusammenstießen. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt in Richtung Aurich fort. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 04941 606215.

