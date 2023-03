POL-AUR: Norden - Buswartehäuschen beschädigt

Aurich/Norden (ots) - Norden - Mutmaßliche Taschendiebe festgenommen Die Polizei Norden hat am Mittwoch drei mutmaßliche Taschendiebe in Hage festgenommen. Die drei Beschuldigten stehen im Verdacht, für mehrere Taschendiebstähle in Einkaufsmärkten verantwortlich zu sein. Am Mittwoch gegen 11 Uhr meldete eine Seniorin auf der Dienststelle in Pewsum, dass ihr soeben bei einem Einkauf die Geldbörse entwendet worden sei ...

mehr