POL-LIP: Horn-Bad Meinberg/Blomberg. Verkehrskontrollaktion in Blomberg und Horn-Bad Meinberg.

Am Mittwoch (25.01.2023) führten Einsatzkräfte der Polizeiwache Blomberg schwerpunktmäßige Kontrollen im Straßenverkehr in Horn-Bad Meinberg und Blomberg durch. Besondere Aufmerksamkeit richteten sie dabei auf Verstöße, die immer wieder Ursache für Verkehrsunfälle sind, wie die Ablenkung durch eine Handy-Nutzung während der Fahrt und Alkohol oder Drogen am Steuer. Insgesamt mussten die Polizeibeamtinnen und -beamte 8 Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen schreiben - 7mal wegen der Nutzung eines Handys am Steuer. Eine 75-Jährige aus Horn-Bad Meinberg erhielt eine Anzeige wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss. Auf die Seniorin kommt nun eine Überprüfung der Fahrtauglichkeit durch die Straßenverkehrsbehörde zu. Zusätzlich wurden 46 Verstöße festgestellt, für die jeweils ein Verwarngeld fällig wurde - unter anderem, weil Fahrende nicht angegurtet waren oder Stopp-Schilder missachtet hatten und weil Fahrzeuge eine defekte Beleuchtung oder keinen (vollständigen) Verbandskasten besaßen. Der Schwerpunkteinsatz wurde kurzzeitig unterbrochen, da in Horn-Bad Meinberg eine Person vermisst gemeldet wurde. Die Einsatzkräfte konnten sie rasch ausfindig machen und anschließend mit der Kontrolle fortfahren. Um gegen Hauptunfallursachen vorzugehen und für Sicherheit auf lippischen Straßen zu sorgen wird die Polizei auch zukünftig Kontrollaktionen dieser Art regelmäßig angekündigt und unangekündigt im Kreisgebiet vornehmen.

