POL-LIP: Bad Salzuflen. Werkzeug aus Firmenwagen entwendet.

Lippe (ots) - Vom Fahrradstellplatz eines Supermarktes am Hasselter Platz wurde am Dienstagmorgen (24.01.2023) ein rot-schwarzer E-Scooter der Marke "Segway", Modell "Ninebot" gestohlen. Dieser war dort gegen 7.15 Uhr gesichert abgestellt worden. Die Besitzerin entdeckte den Diebstahl bei ihrer Rückkehr am Stellplatz gegen 7.30 Uhr. Wer Hinweise zum Diebstahl geben kann, meldet sich bitte telefonisch unter 05222 98180 ...

