Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230118.4 Hochdonn: Hund verletzt Kind schwer

Hochdonn (ots)

Bei einem Angriff durch einen freilaufenden Hund am heutigen Morgen in Hochdonn hat ein Baby schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Der Säugling kam in ein Krankenhaus, seine Schwester und die Mutter blieben unverletzt.

Kurz nach 08.00 Uhr war eine Frau mit ihrem Säugling im Kinderwagen und mit der dreijährigen Tochter an der Hand auf dem Weg in den Kindergarten. Als die Dithmarscherin einen freilaufenden American Staffordshire Terrier entdeckte, nahm sie ihr Kleinkind auf den Arm und wechselte die Straßenseite, weil sie dem Vierbeiner ausweichen wollte. Um den Kinderwagen hierbei über den Kantstein auf den Gehweg zu schieben, setzte sie ihre Tochter ab. Daraufhin kam der Hund herbeigelaufen, brachte die Kleine zu Boden und biss sie. In dem Tumult fiel der Kinderwagen um und der Terrier biss den kleinen Jungen mehrfach. Aufgrund der Rufe der Anzeigenden eilten Anwohner herbei, schlugen den Hund in die Flucht und sicherten ihn. Aufgrund ihrer dicken Kleidung blieb das Mädchen unversehrt, ihr mehrere Monate alter Bruder kam schwerverletzt in ein Krankenhaus.

Die Ermittlungen in dieser Sache dauern an. Die Hundehalterin stammt aus der Nähe von Meldorf, das zuständige Ordnungsamt hat von dem Sachverhalt Kenntnis.

Merle Neufeld

