POL-GE: Tatverdächtiger Fahrer flüchtet nach Kollision mit Häuserwand

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Schalke-Nord ist am Dienstag, 25. Oktober 2022, ein Auto vor eine Häuserwand gefahren. Zuvor hatten sich gegen 21.50 Uhr drei Unbekannte unbefugt Zutritt zu dem Gelände eines Autohändlers an der Uechtingstraße verschafft. Dort entwendeten sie einen Fiat 500. Der Wagen bog in die Parallelstraße ein, wo der Fahrer offenbar unmittelbar danach die Kontrolle über das Auto verlor, nach links von der Fahrbahn abkam und mit dem Wagen vor eine Häuserwand stieß. Danach flüchtete der Fahrer zu Fuß über die Uechtingstraße in Richtung Kurt-Schumacher-Straße. Der Wagen wurde von Einsatzkräften der Polizei sichergestellt.

Der Tatverdächtige war nach Zeugenaussagen höchstens 25 Jahre alt, etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß, trug eine schwarze Daunenjacke, eine Kapuze sowie eine dunkle Hose. Hinweise zum Tatverdächtigen bitte telefonisch an die Verkehrsinspektion unter der 0209 365 6223 oder an die Leitstelle unter der 0209 365 2160.

