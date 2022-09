Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Salzbergen - Einbruch in Einfamilienhaus

Salzbergen (ots)

Gestern zwischen 9.20 Uhr und 16.15 Uhr kam es in Salzbergen in der Schüttorfer Straße zu einem Einbruch. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus und beschädigten dabei ein Fenster. Die Täter durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten. Was genau die Täter entwendeten steht bislang noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/929210 in Verbindung zu setzen.

