POL-IZ: 230118.3 Krempe: Weiterer Hyundai entwendet (siehe Pressemitteilung 230118.1)

Großenrade (ots) - Am Montag entdeckten Eigentümer eines Ferienhauses im Horstweg, dass Einbrecher das Objekt heimgesucht hatten. Der oder die Täter brachen den Mittelsteg der Terrassentür im hinteren Bereich des Gebäudes auf und gelangten so in die Innenräume. Das komplette Haus wurde nach Wertsachen durchsucht und sämtliche Türen und Schubladen geöffnet. Ob Stehlgut mitgenommen wurde, steht derzeit noch nicht ...

