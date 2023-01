Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Versuchter Einbruch in Arztpraxis und Versicherungsbüro.

Lippe (ots)

Zwischen Freitag und Dienstag (20. - 24.01.2023) versuchten unbekannte Einbrecher gewaltsam in eine Arztpraxis und ein Versicherungsbüro in der Osterstraße zu gelangen. Dies misslang jedoch, so dass die Täter ohne Beute flüchteten. Das Kriminalkommissariat 2 bittet unter der Rufnummer 05231 6090 um Hinweise von Zeuginnen und Zeugen, die im angegebenen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben.

