Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Pivitsheide. Vorfahrtsunfall mit einer Verletzten.

Lippe (ots)

Auf der Augustdorfer Straße ereignete sich am Montagmittag (23.01.2023) ein Verkehrsunfall, bei dem ein LKW und ein PKW zusammenstießen. Gegen 14.15 Uhr bog ein 54-Jähriger aus Detmold mit seinem LKW von der Quellenstraße nach links in die Augustdorfer Straße ein. Dabei übersah er aus bislang unbekannten Gründen eine 64-Jährige, die mit ihrem Dacia auf derselben, vorfahrtberechtigten Straße in Richtung Detmold unterwegs war. Beide Fahrzeuge kollidierten miteinander. Die Frau aus Detmold wurde durch den Unfall leicht verletzt. Eine Ersthelferin kümmerte sich am Unfallort um sie, bevor ein Rettungswagen die Verletzte ins Krankenhaus brachte. An LKW und Dacia entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3500 Euro. Wer Hinweise zum Unfallhergang geben kann, setzt sich bitte unter 05231 6090 mit dem Verkehrskommissariat in Verbindung.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell