POL-LIP: Barntrup-Alverdissen. Werkzeug aus Firmenfahrzeug gestohlen.

In der Nacht von Freitag auf Samstag (20./21.01.2023) machten sich Diebe an einem verschlossenen Baustellenfahrzeug auf einem Firmengelände an der Begaer Straße zu schaffen. Aus dem LKW klauten sie mehrere Werkzeuge im mittleren 4-stelligen Wert, unter anderem eine Stichsäge und einen Bohrschrauber der Marke "Hilti" sowie einen Bohrhammer und einen Winkelschleifer der Marke "Makkita". Zeugenhinweise zum Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090 entgegen.

