POL-LIP: Detmold-Heiligenkirchen. Fußgängerampel beschädigt und geflüchtet.

Zu einer Flucht nach einem Verkehrsunfall kam es Sonntagnacht (22.01.2023) im Kreuzungsbereich Denkmalstraße/Externsteinestraße/Paderborner Straße in Heiligenkirchen. Ein unbekannter Mann fuhr gegen 0.45 Uhr aus bislang nicht bekannter Richtung in die Kreuzung ein, geriet ins Schleudern und kollidierte mit einer Fußgängerampel an der Externsteinestraße. Ein Zeuge beobachtete, wie der Fahrer eines roten Kleinwagens der Marke "VW" zunächst ausstieg, seinen Schaden begutachtete und an den Straßenrand fuhr. Mehrere andere Autofahrer sollen angehalten und mit dem Unfallverursacher gesprochen haben. Anschließend setzte sich dieser jedoch in sein rotes Auto älteren Baujahres und flüchtete in Richtung Paderborner Straße/Detmold-Innenstadt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Der entstandene Schaden an der Ampelanlage beläuft sich auf rund 1500 Euro.

Der unbekannte Fahrer soll 40 - 50 Jahre alt sein, eine kräftige Statur, eine Halbglatze bzw. kurze, schwarze Haare haben und zur Tatzeit ein Sweatshirt mit Kapuze getragen haben. Zeuginnen und Zeugen der Verkehrsunfallflucht melden sich bitte unter der Rufnummer 05231 6090 beim Verkehrskommissariat.

