POL-BS: Diebe stehlen Wertsachen aus Einkaufswagen und Rollatoren

16./17.09.2022

Drei Damen wurden beim Einkaufen bestohlen. Polizei fertigte Strafanzeigen.

Am Freitagnachmittag war eine 63-Jährige in Waggum in einem Supermarkt einkaufen. Ihre Wertsachen hatte sie in einem Stoffbeutel an den Einkaufswagen gehängt. Als sie den Wagen einen Moment aus den Augen gelassen hatte, nutzte eine unbekannte Person die Situation und entwendete das Portemonnaie aus der Stofftasche.

Als die Braunschweigerin ihren Einkauf an der Kasse bezahlen wollte, stellte sie den Diebstahl fest.

Ähnlich erging es einer 84-Jährigen, die im Heidberg zum Einkaufen ging. Auch ihr wurde das Portemonnaie aus einer Stofftasche gestohlen, die sie fest an ihren Rollator gebunden hatte.

Am Samstagmittag kam es zu einem weiteren Diebstahl, als eine 74-jährige Braunschweigerin in der Weststadt mit ihrem Rollator einkaufen war. Auch sie hatte ihre Handtasche griffbereit an ihrem Rollator befestigt. An der Kasse stellte sie den Verlust ihres Portemonnaies fest, das sich in ihrer Handtasche befunden hatte.

Neben den persönlichen Ausweisdokumenten wurde auch ihre EC-Karte gestohlen. Nachdem die Seniorin ihrem Sohn von dem Diebstahl berichtet hatte, kontrollierte er die Geldbewegungen auf dem Konto und stellte fest, dass zwischenzeitlich bereits eine Abbuchung durch eine unbekannte Person veranlasst worden war.

Die Polizei leitete in allen drei Fällen Strafverfahren wegen Diebstahls und im letzten Fall ein weiteres Verfahren wegen Betrugs ein.

