Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Klüt. Radfahrer durch Verkehrsunfall verletzt.

Lippe (ots)

Im Einmündungsbereich Lemgoer Straße / Brokhauser Straße in Klüt wurde am Freitagmorgen (20.01.2023) ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Ein 70-Jähriger aus Lemgo war gegen 7.30 Uhr mit seinem BMW auf der Lemgoer Straße in Richtung Lemgo unterwegs und beabsichtigte nach rechts in die Brokhauser Straße abzubiegen. Gleichzeitig fuhr ein 47-jähriger Radfahrer aus Detmold auf dem Geh- und Radweg in dieselbe Richtung. Während er die Brokhauser Straße überqueren wollte, stieß er mit dem BMW des 70-Jährigen zusammen, der den vorfahrtberechtigten Detmolder augenscheinlich übersehen hatte. Zeugen kümmerten sich vorbildlich um den schwer verletzten Radfahrer, bis der Rettungsdienst eintraf und ihn ins Krankenhaus brachte. Der Sachschaden blieb gering.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell