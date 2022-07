POL-HI: Einzelner Baumstumpf brennt an der B 243

Hildesheim (ots) - Sarstedt (TK) Am Mittwoch, 20.07.2022, kam es gegen 09.45 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Friedrich-Ebert-Straße zu einem Diebstahl einer Geldbörse mit persönlichen Papieren und Bargeld. Im Rahmen der Ermittlungen zu diesem Diebstahl wurde bekannt, dass es vermutlich noch zu einem weiteren Diebstahl gekommen ist. Der unbekannte Täter entwendete einer bisher ebenfalls unbekannten weiblichen Person ...

mehr