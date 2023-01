Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Ohrsen. Sachbeschädigung in Kirche.

Lippe (ots)

In der Ehlenbrucher Straße richteten unbekannte Täter am Sonntagabend (22.01.2023) eine Sachbeschädigung in einem Kirchenraum an. Eine Zeugin bemerkte den Schaden gegen 18.10 Uhr. Die Unbekannten zündeten im Kirchenraum mehrere Feuerwerkskörper und zerstörten dadurch die Verblendung eines Schlosses. Auch ein Fenster der Kirche wurde eingeworfen. Der angerichtete Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 2500 Euro. Zeuginnen und Zeugen, die am Sonntagabend an der Kirche verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte unter 05222 98180 beim Kriminalkommissariat 5.

