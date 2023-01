Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo - Fußgänger kollidiert mit Pedelec

Lippe (ots)

(LW) Am Freitagabend gegen 19.15 Uhr kam es auf der Straße "Am Lindenhaus" zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fußgänger und einem Pedelecfahrer. Ein 37-jähriger Mann aus Bad Oldesloe ging mit mehreren anderen Personen auf der Fahrbahn der Straße "Am Lindenhaus" in Richtung Pagenhelle, als sich von hinten ein 31-jähriger Mann aus Lemgo mit seinem Pedelec näherte. Als dieser in der Dunkelheit die Fußgänger auf der Fahrbahn vor sich erkannte, rief er ihnen eine Warnung zu und wollte links um die Personengruppe herumfahren. Der Fußgänger seinerseits wich ebenfalls nach links aus und geriet direkt in die Fahrspur des Radfahrers. Es kam zur Kollision der beiden Beteiligten, wobei der Fußgänger auf die Fahrbahn stürzte und sich Gesichtsverletzungen zuzog. Er wurde mittels eines Rettungswagens einem Klinikum zugeführt.

