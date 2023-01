POL-LIP: Detmold - Zwei Verletzte bei Glatteisunfall

Lippe (ots) - (LW) Unbekannte Täter entwendeten in der Kolberger Straße aus zwei Wohnhäusern Waschmaschinen. In einem Fall lässt sich der Tatzeitraum auf Freitag, den 20.01.2023, 10.00 bis 13.30 Uhr eingrenzen, im zweiten Fall liegt er zwischen dem 14. und dem 21.01.2023. In beiden Fällen befanden sich die Maschinen in unverschlossenen Waschkellern der Mehrfamilienhäuser. Zeugen, die eventuell den Abtransport der ...

