Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Mehrere Brandstiftungen

Lippe (ots)

(LW) Gleich mehrere Brandstiftungen wurden der Polizei am Wochenende aus dem Bereich Bentrup-Loßbruch gemeldet. An der Straße "Im Siekkamp" hatten Unbekannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag im Bereich des Fahrzeughecks eines VW Bulis ein Feuer entzündet und das Fahrzeug dadurch beschädigt. An der Wahmbecker Straße zündelten der oder die Täter im hinteren Bereich eines Anhängers, wodurch das Kennzeichen und die Plane des Fahrzeugs beschädigt wurden. Hier wurde der Schaden am Samstagmorgen durch den Geschädigten entdeckt. Ebenfalls am Samstagmorgen entdeckten Zeugen an einer Turnhalle an der Straße "Zum Schulberg", dass unbekannte Täter versucht hatten, einen Fensterrahmen in Brand zu stecken. Darüber hinaus wurde an einem weiteren Fenster eine Scheibe eingeschlagen. Zeugen, denen im Laufe des Wochenendes verdächtige Personen aufgefallen sind oder die sonstige Hinweise zu den Brandstiftungen geben können, werden gebeten, sich umgehend mit der Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090 in Verbindung zu setzen.

