POL-LIP: Lemgo. 20-Jähriger nach Überschlag mit PKW verletzt.

Lippe (ots) - Betrüger brachten eine Frau aus Lippe am Mittwoch (18.01.2023) um ihr erspartes Geld. Dabei wurde die 64-Jährige Frau Opfer des Enkeltricks. Die Täter riefen sie morgens an, erzählten eine perfide Geschichte und brachten das Opfer so dazu, einen fünfstelligen Eurobetrag sowie Schmuckstücke an einen fremden Mann zu übergeben. Am Telefon war ...

mehr