Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Polizei kontrolliert schwerpunktmäßig.

Lippe (ots)

Vergangenen Mittwoch (18.01.2023) kontrollierten Beamtinnen und Beamte der Bad Salzufler Polizeiwache den Verkehr in ihrem Revier. Schwerpunkte setzten sie dabei auf das Stadtgebiet Bad Salzuflen und auf Leopoldshöhe. Insbesondere achteten sie auf Verkehrsteilnehmende, die durch die Nutzung von Mobiltelefonen am Steuer vom Verkehrsgeschehen abgelenkt waren. Hierbei stellten die Einsatzkräfte 16 Verstöße fest, zu denen jeweils eine Verkehrsordungswidrigkeiten-Anzeige gefertigt werden musste. Weiterhin haben sie mehrere Verwarnungsgelder erhoben, weil Fahrzeugführende nicht angegurtet waren. Die Polizei führt derartige Kontrollen auch zukünftig unangekündigt durch. Hierbei legt die Kreispolizeibehörde Lippe den Fokus auf die Hauptunfallursachen wie zu hohe Geschwindigkeiten, Alkohol und Drogen oder Ablenkung am Steuer.

