Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Schuh-Dieb geht in U-Haft.

Lippe (ots)

Mittwochnachmittag (18.01.2023) konnte der Ladendetektiv eines Geschäfts in der Langen Straße zwei Diebe stellen. Er beobachtete wie die beiden Täter (14 und 21 Jahre alt) Sportschuhe klauten. Der Detektiv sprach sie vor dem Verlassen des Geschäfts an und rief die Polizei dazu. Beide Diebe sind bereits einschlägig polizeibekannt. Während der 14-Jährige aus Lage nach der Feststellung seiner Personalien gehen konnte, wurde der 21-jährige Mann aus Bosnien-Herzegowina vorläufig festgenommen und am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ die Untersuchungshaft gegen den Mann. Beide Diebe werden sich demnächst einem Strafverfahren stellen müssen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell