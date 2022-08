Polizei Mettmann

POL-ME: Info-Runde für den Polizei-Beruf - Kreis Mettmann - 2208142

Mettmann (ots)

Sie sind ein Teamplayer? Sie möchten sich für Recht und Ordnung einsetzen und sind auf der Suche nach einem sicheren und gleichzeitig spannenden Arbeitsplatz der nicht nur Beruf, sondern Berufung ist? Dann sind Sie bei der Polizei NRW genau richtig!

Doch wie wird man Polizistin oder Polizist? Welche Voraussetzungen müssen vorliegen und was erwartet einen während des Studiums oder der Ausbildung? All diese Fragen beantwortet unsere Personalwerberin Polizeihauptkommissarin Nicole Rehmann gerne persönlich - und zwar nun auch endlich wieder in Präsenz:

Am Donnerstag, 8. September 2022, findet aus diesem Grund im Dienstgebäude der Polizei Mettmann, Adalbert-Bach-Platz 1, im Raum 134-135, um 17 Uhr eine "Info-Runde" statt.

Interessierte werden gebeten, sich vorab unter personalwerbung.mettmann@polizei.nrw.de oder telefonisch bei der Personalwerberin Nicole Rehmann unter 02104 / 982-2222 anzumelden. Die Veranstaltung ist kostenfrei.

Weitere Termine zur "Info-Runde" finden ebenfalls im September 2022 statt und werden zeitnah angekündigt.

