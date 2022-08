Polizei Mettmann

POL-ME: Nach verheerendem Brand in Baumberg: Polizei ermittelt zur Brandursache - Monheim am Rhein - 2208140

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Mettmann (ots)

Wie die Stadt Monheim am Rhein bereits in einer eigenen Pressemeldung berichtet hatte, kam es am Dienstagnachmittag (30. August 2022) im Monheimer Ortsteil Baumberg zu dem Brand eines Reihenmittelhauses an der Schlegelstraße. Das Bewohnerpaar musste wegen des Verdachts lebensgefährlicher Verletzungen mit zwei Rettungshubschraubern in Spezialkliniken geflogen werden. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache eingeleitet.

Folgendes war geschehen:

Gegen 15:10 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei von Anwohnern über ein in Vollbrand stehendes Reihenmittelhaus an der Schlegelstraße informiert. Als die Polizei am Brandort eintraf, hatte die Feuerwehr der Stadt Monheim bereits Stadtalarm ausgelöst und ihren Lösch- und rettungsdienstlichen Einsatz begonnen. Hierbei wurde sie im weiteren Verlauf unterstützt durch Einheiten aus Langenfeld, Erkrath, Ratingen und Hilden.

Das Bewohnerpaar des Hauses, ein 62-jähriger Monheimer sowie seine 63 Jahre alte Partnerin, hatten noch vor Eintreffen der Feuerwehr ihr Haus selbstständig verlassen können. Sie mussten jedoch aufgrund des Verdachts lebensgefährlicher Verletzungen mit zwei Rettungshubschraubern in Spezialkliniken geflogen werden, wo sie zur intensivmedizinischen Behandlung stationär aufgenommen wurden.

Glücklicherweise wurden bei dem Brand keine weiteren Personen verletzt, allerdings konnte die Feuerwehr die beiden Hunde des Paars leider nur noch tot aus dem nahezu vollständig ausgebrannten Haus bergen.

Inzwischen hat die Polizei erste Ermittlungen zur Brandursache eingeleitet. Hierzu wird die Polizei am Ende der Woche noch einmal mit einem externen Brandsachverständigen den Brandort aufsuchen.

Hinweise auf eine mutwillige Brandstiftung liegen der Polizei nicht vor - vielmehr geht das mit den Brandermittlungen betraute Kriminalkommissariat 11 nach dem Stand der derzeitigen Erkenntnisse davon aus, dass der Brand fahrlässig oder durch einen technischen Defekt verursacht wurde - die genaue Ursache ist aber noch Gegenstand der Ermittlungen. Für die weiteren Ermittlungen wurde der Brandort beschlagnahmt.

Das betroffene Brandhaus wurde bei dem Feuer erheblich beschädigt und ist vorerst nicht mehr bewohnbar. Die beiden links und rechts daneben befindlichen Reihenhäuser wurden bei dem Brand ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Inzwischen dürfen die dort betroffenen Bewohnerinnen und Bewohner ihre Häuser jedoch wieder betreten.

Insgesamt entstand bei dem Brand ein Sachschaden in Höhe von mehr als 500.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell