POL-ME: 30-Jährige verunfallt mit 2,3 Promille - Velbert - 2208139

Mettmann (ots)

Am Dienstagmittag, 30. August 2022, verunfallte eine 30-jährige Essenerin mit ihrem Mercedes Benz SLC 200 auf der Hordtstraße in Velbert. Die stark alkoholisierte Fahrzeugführerin wurde glücklicherweise nur leicht verletzt, das Fahrzeug wurde jedoch so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste.

Das war geschehen:

Gegen 13 Uhr befuhr eine 30-jährige Essenerin mit ihrem Mercedes Benz SLC 200 die Hordtstraße in Velbert in Richtung Langenberg. Auf der einspurigen Fahrbahn kam sie in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und prallte augenscheinlich ungebremst gegen einen Zaun.

Die Essenerin wurde durch den Zusammenstoß glücklicherweise nur leicht verletzt. Nach einer medizinischen Erstversorgung durch die hinzugezogenen Rettungskräfte wurde sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Ein noch vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest verlief mit 2,3 Promille (1,13 mg/l) positiv. Zur weiteren Beweisführung wurde die ärztliche Entnahme einer Blutprobe angeordnet und im Anschluss an die medizinische Versorgung im Krankenhaus durchgeführt.

Der Mercedes SLC 200 wurde durch den Aufprall so schwer beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Die Beamten schätzen den an dem Fahrzeug entstandenen Sachschaden auf mindestens 10.000 Euro. Der Sachschaden an dem betroffenen Holzzaun wird auf mindestens 1.000 Euro beziffert.

Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss gegen die 30-Jährige ein.

