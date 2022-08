POL-ME: Polizei beteiligt sich am Ratinger Seniorentag - Ratingen - 2208135

Polizei Mettmann

Im Alter sicher und gut zu leben und dabei möglichst lange mobil zu bleiben, ist der Wunsch vieler Bürgerinnen und Bürger im Kreis Mettmann. Um diesen Wunsch zu unterstützen, beteiligt sich die Kreispolizeibehörde Mettmann mit verschiedenen Angeboten am Seniorentag des Ratinger Seniorenrates in und vor der Ratinger Dumeklemmerhalle.

Im Außenbereich werden die Beamtinnen und Beamten der Verkehrsunfallprävention zum Thema "Sicherheit im Straßenverkehr" informieren, die Verkehrswacht berät hierzu in Kooperation mit der Polizei zum Thema "Sicherheit mit dem Pedelec".

Die Bezirksdienstbeamtinnen und -beamten der Stadt Ratingen werden auf dem Vorplatz den speziell gestalteten "Streifenwagen" als Eyecatcher präsentieren und als Ansprechpartner für interessierte Bürgerinnen und Bürger da sein.

Im Innenbereich der Stadthalle gestalten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kriminalprävention in Kooperation mit der Verbraucherzentrale des Kreises Mettmann einen Infostand zur Landeskampagne "Sicher im Alter". Hier können sich Besucherinnen und Besucher zu den gängigen Betrugsmaschen (Enkeltrick, Falsche Amtsträger, Schockanrufe, Trickdiebstahl etc.) beraten lassen. Zudem gibt es gegen Mittag im kleinen "Angersaal" einen Kurzvortrag der Kriminalprävention zu diesem Thema.

Der Seniorentag findet am kommenden Sonntag, 4. September 2022, von 11 - 16 Uhr, in der Dumeklemmerhalle, Schützenstraße 1 in Ratingen statt.

