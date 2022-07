Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Unbekannte entwenden 1,5 Tonnen Kupferkabel

Mainz-Kastel (ots)

Die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main ermittelt gegen noch unbekannte Täter, die am vergangenen Wochenende 1,5 Tonnen Kupferkabel von einer Baustelle der Deutschen Bahn AG am Bahnhof Mainz-Kastel entwendet haben. Das Kabel, welches von einer in dem Bereich erneuerten Oberleitung stammte, wurde an der Baustelle in einem verschlossenen Baucontainer gelagert. Die Täter hatten den Container aufgebrochen und das Kabel, im Wert von etwa 10.000 Euro abtransportiert. Hierfür müssen die Täter ein größeres Fahrzeug benutzt haben, dass in diesem Bereich aufgefallen sein könnte. Nach Ermittlungen der Bundespolizei müsste sich der Diebstahl in der Zeit von Freitagabend bis Sonntagmorgen ereignet haben. Zu den laufenden Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls sucht die Bundespolizei nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise können unter der Telefonnummer 069/130145 1103 der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main gemeldet werden.

