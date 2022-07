Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Kinder legten Steine auf die Schienen

Groß Gerau (ots)

Bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main ging am Dienstagabend die Meldung eines Lokführers ein, dass im Bereich des Bahnhofes Groß Gerau Kinder an den Gleisen spielen und Steine auf die Schienen liegen würden. Aufgrund dieser Meldung wurden die Gleise gegen 21.45 Uhr für den Zugverkehr gesperrt und Beamte der Bundespolizei suchten gemeinsam mit Kollegen der Landespolizei die Gleise in dem Bereich ab. Kinder konnten die Beamten nicht mehr feststellen aber Steine die vermutlich von den Kindern auf die Schienen gelegt wurden. Nachdem die Steine entfernt waren, konnten die Sperrungen etwa eine halbe Stunde später wieder aufgehoben werden. Durch den Vorfall kam es bei insgesamt sieben Zügen zu Verspätungen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main, übermittelt durch news aktuell