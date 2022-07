Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Unfall am Bahnhof Dieburg

Dieburg/Landkreis Darmstadt-Dieburg (ots)

Am Bahnhof Dieburg kam es am Samstagabend zu einem Unfall, bei dem ein 18-jähriger Mann aus Offenbach von einem Zug der Hessischen Landesbahn erfasst und zur Seite geschleudert wurde. Hierbei zog sich der junge Mann erhebliche Verletzungen im Kopfbereich zu. Nach Ermittlungen der Bundespolizei wollte der 18-Jährige gemeinsam mit seinem 24-jährigen Begleiter den Weg zum Bahnhof Dieburg abkürzen, indem sie von einem nahegelegenen Bahnübergang in den Gleisen Richtung Bahnhof liefen. Als gegen 23 Uhr ein Zug der Hessischen Landesbahn in den Bereich einfuhr und der Lokführer die beiden Personen im Gleis erkannte, leitete er sofort eine Notbremsung ein. Dies konnte aber nicht mehr verhindern, dass der 18-Jährige vom Zug touchiert und zur Seite geschleudert wurde. Sein Begleiter konnte den Gefahrenbereich noch rechtzeitig verlassen und blieb unverletzt. Aufgrund der Kopfverletzungen musste der 18-Jährige in die Klinik nach Groß Umstadt gebracht werden. Der Lokführer erlitt durch den Vorfall einen Schock und musste seinen Dienst abbrechen. Bis zum Einsatzende gegen 1 Uhr kam es bei insgesamt 6 Zügen zu Verspätungen. Gegen den 18-jährigen Offenbacher und seinen 24-jährigen Begleiter, bei denen jeweils eine Alkoholkonzentration von 1,6 Promille festgestellt wurde, ermittelt die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main, übermittelt durch news aktuell