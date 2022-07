Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Kofferdieb im Hauptbahnhof festgenommen

Frankfurt am Main/Mannheim (ots)

Im Frankfurter Hauptbahnhof konnten Beamte der Bundespolizei am Donnerstag einen 50-jährigen Mann aus Mannheim festnehmen, der am 23. Juni einem Reisenden im Frankfurter Hauptbahnhof in einem abfahrbereiten ICE den Koffer mit Schmuck im Wert von 5000 Euro gestohlen hatte. Der gestohlene Koffer und ein Teil der entwendeten Schmuckstücke konnten nun bei der Durchsuchung der Wohnung des Täters in Mannheim gefunden und sichergestellt werden. Aufgrund einer vorliegenden Täterbeschreibung und der darin beschriebenen markanten Tätowierungen, erkannte eine Streife der Bundespolizei kurz nach Mitternacht den Mann im Hauptbahnhof. Nach seiner Festnahme, Einleitung eines Ermittlungsverfahrens und Durchsuchung seiner Wohnung, wurde der Mann in Mannheim wieder auf freien Fuß gesetzt.

