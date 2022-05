Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Schlägerei in der Parkanlage am Südring

Hamm-Mitte (ots)

Am Sonntag, 1. Mai, gegen 6.50 Uhr, wurde der Polizei eine Schlägerei in der Parkanlage am Südring unter der Beteiligung mehrerer Personen gemeldet. Als die Beamten kurze Zeit nach Eingang der Meldung mit starken Kräften die Örtlichkeit erreichten, flüchteten mehrere Personen in südliche Richtung. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten mehrere Tatverdächtige im Alter zwischen 17 und 20 Jahren angetroffen werden. In der Parkanlage machten sich zwei Geschädigte bei den Beamten bemerkbar. Ein 25-jähriger Mann aus Hamm wies eine Kopfplatzwunde auf. Ein ebenfalls 25-jähriger Dortmunder gab an, dass ihm im Rahmen der Auseinandersetzung ein Handy gestohlen wurde. Die Hintergründe des eskalierenden Streits sind noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Der Verletzte wurde in ein Hammer Krankenhaus eingeliefert, wo er ambulant behandelt wurde. Gegen die angetroffenen Tatverdächtigen wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(lh)

