POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - Kreis Mettmann - 2208136

Beinahe täglich finden Verkehrsunfallfluchten auf den Straßen im Kreis Mettmann statt. Die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort ("Flucht") liegt damit auf hohem Niveau und ist in den letzten Jahren kontinuierlich ansteigend. Nach jedem vierten Verkehrsunfall entfernt sich ein Unfallbeteiligter unerlaubt vom Unfallort. Aus diesem Grund veröffentlichen wir ausgewählte aktuelle Fälle von unerlaubtem Entfernen vom Unfallort in werktäglicher Sammelmeldung, mit der Bitte um Veröffentlichung der Taten im Rahmen redaktioneller Möglichkeiten. Komplettieren wollen wir diese Meldungen auch mit Erfolgen in der Aufklärung aktueller Fälle.

In den vergangenen Tagen wurden nachfolgende ungeklärte Verkehrsunfallfluchten (geordnet nach Städten) entdeckt und angezeigt, welche zurzeit die Ermittler der zuständigen Verkehrskommissariate beschäftigen. Diese hoffen bei ihren Ermittlungen, in den eingeleiteten Strafverfahren gegen Unbekannt wegen Verkehrsunfallflucht, dringend auf Hinweise aus der Bevölkerung zur Klärung der Verkehrsstraftaten:

--- Haan ---

Zu nicht genau bekannter Zeit vor dem späten Montagabend des 29.08.2022, 22.35 Uhr, kam es auf der Hochdahler Straße in Haan, an einer Verkehrsinsel zwischen Bachstraße und Am Sandbach, zu einer Verkehrsunfallflucht. Denn zu dieser Zeit entdeckte eine Streifenwagenbesatzung der Polizei ein zerstörtes Verkehrszeichen auf einer Mittelinsel der innerörtlichen Straße. Die vorgefundene Spurenlage spricht dafür, dass ein noch unbekannter Fahrer, eines ebenfalls noch unbekannten Fahrzeugs, die Hochdahler Straße, aus Richtung Flurstraße / Am Sandbach kommend, in Fahrtrichtung Bach- und Düsseldorfer Straße befuhr und dabei in Höhe der Mittelinsel die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Dieses überrollte die als Querungshilfe für Fußgänger dienende Mittelinsel und prallte dabei offenbar frontal gegen einen Verkehrszeichenmast mit Reflektor-Tafel (Zeichen 605) und Richtungspfeil (Zeichen 222 - vorgeschriebene Vorbeifahrt rechts am Hindernis vorbei). Der Mast wurde umgeknickt, überrollt und mit seinem Sockel aus dem Pflaster der Verkehrsinsel gerissen. Die am Mast montierten Verkehrszeichen erlitten bei diesem Vorgang ebenfalls Totalschaden. Obwohl so allein an der gesamten Verkehrseinrichtung ein geschätzter Gesamtsachschaden von mehr als 1.000,- Euro entstand, entfernte sich der noch unbekannte Verursacher mit seinem Fahrzeug vom Unfallort, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Letzteres dürfte beim Unfall auch selber mindestens ein größeren Frontschaden, zusätzlich aber wahrscheinlich auch Schäden an Fahrwerk, Rädern und Unterboden davongetragen haben.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 / 9328-6480, jederzeit entgegen.

--- Erkrath ---

In der Zeit vom Sonntagabend des 28.08., 20.30 Uhr, bis zum Montagabend des 29.08.2022, 20.30 Uhr, parkte ein silberner PKW VW Fox mit Mettmanner Kennzeichen (ME-) auf der Schubertstraße in Erkrath, in Höhe des Hauses Nr. 19 am rechten Fahrbahnrand. In dieser Zeit wurde der silberne Kleinwagen (Model 5Z) von einem bislang noch unbekannten anderen Fahrzeug an der hinteren linken Fahrzeugseite angefahren und beschädigt. Obwohl dabei allein am Fox ein geschätzter Karosserie- und Lackschaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstand, flüchtete der bislang noch unbekannte Verursacher mit seinem Fahrzeug vom Unfallort, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Einziger Hinweis auf das offenbar ebenfalls beschädigte Verursacherfahrzeug ist bisher rote Fremdfarbe, die im Schadensbereich des silbernen VWs gefunden und gesichert werden konnte.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 / 9480-6450, jederzeit entgegen.

--- Langenfeld ---

Bereits am Dienstagnachmittag des 23.08.2022, gegen 14.10 Uhr, ereignete sich auf der Marienstraße im Langenfelder Ortsteil Richrath ein Verkehrsunfall mit leichtem Personenschaden, der trotz intensiver polizeilicher Ermittlungen bisher noch nicht geklärt werden konnte. Deshalb wendet sich das zuständige Verkehrskommissariat heute an die Öffentlichkeit: Zur Unfallzeit war ein 12-jähriger Junge aus Hilden mit seinem grün-schwarzen Fahrrad der Marke Pegasus Avanti unterwegs. Auf der Marienstraße stoppte er in Höhe des Hauses Nr. 64 hinter einem geparkten Fahrzeug, um in der verengten Fahrbahn auf Gegenverkehr zu achten. Dabei ragte das Velo nur wenige Zentimeter in die Fahrspur des Gegenverkehrs hinein, als ein schwarzer Kleinwagen in Gegenrichtung sehr nah an dem geparkten Fahrzeug vorbeifuhr und mit dem Vorderrad des Kinderfahrrades kollidierte. Hierdurch kam der 12-Jährige zu Fall. Er wurde dabei an einem Bein leicht verletzt. Die noch unbekannte Fahrerin des schwarzen PKW, bei dem es sich um einen Kleinwagen, eventuell der Marke VW Up, handelte, stoppte nur kurz. Mit den Worten: "Du Bengel musst besser aufpassen. Das geht so nicht!", beschimpfte sie den Jungen und schüchterte diesen ein, bevor sie in Richtung Rietherbach davonfuhr, ohne sich um das verletzte Kind und eine Schadensregulierung zu kümmern. Sie wird wie folgt beschrieben:

- vermutlich Deutsche, sprach akzentfreies Hochdeutsch - 60 bis 70 Jahre alt - schulterlange, lockige, blonde Haare - auffällig geschminkt mit rotem Lippenstift

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 / 288-6310, jederzeit entgegen. --- Hinweise und Tipps der Polizei ---

Aus gegebenem Anlass gibt die Kreispolizeibehörde Mettmann folgende Ratschläge zum Thema Verkehrsunfallflucht:

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

- Merken Sie sich Angaben zu Hinweisgebern und Zeugen, schreiben Sie sich deren Personalien und Erreichbarkeiten auf.

- Geben Sie konkrete Hinweise auf ein flüchtiges Fahrzeug oder zum flüchtigen Unfallverursacher gleich mit erster Meldung an die Polizei weiter - nur so sind schnelle Fahndungsmaßnahmen der Polizei Erfolg versprechend.

- Werden Sie Zeuge einer Verkehrsunfallflucht, kontaktieren Sie bitte sofort die Polizei (auch über 110) und geben dabei möglichst viele präzise Angaben zum flüchtigen Fahrzeug (Kennzeichen, Hersteller, Fahrzeugtyp, Fahrzeugfarbe, besondere Merkmale), zur Fluchtrichtung und zum Fahrzeugführer weiter, verbunden mit ihren eigenen Personalien und Erreichbarkeiten.

