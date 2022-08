Polizei Mettmann

POL-ME: Grünfläche in Brand gesetzt - die Polizei ermittelt - Velbert - 2208137

Mettmann (ots)

Am Montagabend, 29. August 2022, brannte eine circa vier Quadratmeter große Grünfläche an der Friedrichstraße in Velbert ab. Die Polizei geht nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen davon aus, dass der Brand absichtlich gelegt wurde und hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Das war geschehen:

Gegen 20 Uhr wurde ein 60-jähriger Velberter aufgrund eines Knallgeräusches auf eine Rauchentwicklung auf einer Grünfläche an der Friedrichstraße in Velbert aufmerksam. Nur kurze Zeit später brannte eine circa vier Quadratmeter große Grünfläche gegenüber der Haus-Nummer 186. Der Zeuge informierte folgerichtig die Feuerwehr Velbert, die dank eines schnellen Eingreifens verhindern konnte, dass sich das Feuer weiter ausbreitete.

Die Polizei geht nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen davon aus, dass der Brand vermutlich mittels eines Feuerwerkkörpers absichtlich gelegt wurde und leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

Die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Brandgeschehen tätigen können, sich jederzeit mit der Polizei Velbert, Telefon 02051 / 946 6110.

