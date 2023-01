Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe-Nienhagen. Bewohner niedergeschlagen - Motiv unklar.

Lippe (ots)

Weil ein 41-jähriger Bewohner eines Hauses am Nachtigallenweg am frühen Freitagmorgen (20.01.2023) das Leuchten von Taschenlampen in seinem Garten festgestellt hatte, wollte er gegen 1:25 Uhr nachschauen. Als er dort auf einen Unbekannten traf, drückte dieser den 41-Jährigen gegen die Hauswand und schlug mit einem unbekannten Gegenstand auf den Kopf des Opfers ein. Der Täter flüchtete umgehend. Was der Mann in dem fremden Garten vorhatte, ist unklar. Der 41-Jährige trug leichte Verletzungen davon. Die unmittelbar eingeleitete Fahndung nach dem Täter blieb erfolglos. Der Mann soll ca. 1,75 m groß sein, kurze schwarze Haare und eine auffallend große Nase haben. Er trug eine schwarze Daunenjacke sowie eine helle Jeans. Ihre Hinweise auf die Identität des Täters nimmt das Kriminalkommissariat in Bad Salzuflen telefonisch unter 05222 98180 entgegen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell