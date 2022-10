POL-ST: Emsdetten, zwei Verkehrsunfälle mit Unfallflucht auf Supermarktparkplatz

Steinfurt-Borghorst (ots) - Am Mittwoch (12.10.2022) in der Zeit zwischen 12.00 bis 18.15 Uhr ist es an der Mauritiusstraße 5 zu einer Verkehrsunfallunfallflucht gekommen. Ein schwarzer VW Golf parkte auf dem Parkplatz am UKM-Ärztehaus. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte das Fahrzeug an der rechten Fahrzeugseite in Form eines Streifschadens. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf 1500 ...

