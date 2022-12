POL-PDWIL: Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus

Mehren (ots) - Am 28.12.2022 gegen 00:00 Uhr kehrte eine 38-jährige Wohnungsinhaberin nach einigen Tagen Abwesenheit an ihren Wohnsitz in Mehren zurück und musste feststellen, dass im Wohnzimmer ein Schwelbrand herrschte. Gemeinsam mit einem Nachbarn konnte sie diesen mittels eines Wassereimers ablöschen. Die Feuerwehr aus Mehren und die Beamt*innen der Polizeiinspektion Daun rückten an. Die ersten Ermittlungen vor ...

mehr