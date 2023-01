Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Lippe (ots)

Zwei Verletzte Personen sowie zwei stark beschädigte Fahrzeuge waren die Folge einer Kollision am Samstagabend gegen 19.15 Uhr in Remmighausen auf der Kreuzung Hornsche Straße / Remmighauser Straße / Hornoldendorfer Straße. Eine 45-jährige Frau aus Lemgo befuhr mit ihrem Renault Twingo die Hornsche Straße in Richtung Horn - Bad Meinberg und bog nach links auf die Remmighauser Straße ab. Dabei übersah sie einen VW Golf, der auf der Hornschen Straße in Richtung Detmold Innenstadt unterwegs war. Der ebenfalls 45-jährige Fahrer aus Detmold konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und beide Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich. Beide beteiligten Personen wurden leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Schaden, sie wurden abgeschleppt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell