POL-W: W Gennebrecker Straße: Zwölfjähriger wird von Auto angefahren und schwer verletzt

Wuppertal (ots) - Auf der Straße In den Birken kam es gestern (16.03.2022) zu einem Verkehrsunfall zwischen einem VW Golf und einem Linienbus. Ein 87-Jähriger fuhr gegen 13:25 Uhr auf der Straße In den Birken in Richtung Nevigeser Straße. Vermutlich aufgrund eines internistischen Notfalls lenkte er seinen VW auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden Linienbus zusammen. Im Anschluss wurde sein ...

