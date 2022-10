POL-PPRP: Auto beschädigt

Ludwigshafen (ots) - In der Nacht auf Montag (17.10.2022), gegen 1:50 Uhr, wurden eine 41-Jährige und ein 47-Jähriger an einer Bushaltestelle am Berliner Platz angegriffen. Sie wurden zuvor von zwei Personen nach einer Zigarette gefragt, als sie dies verneinten, sprühte eine Person mit Reizgas und hielt ein Messer in der Hand. Die Personen flüchteten, konnten ...

