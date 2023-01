POL-LIP: Lage. Versuchter Einbruch in Baumarkt.

Lippe (ots) - Im Einmündungsbereich Lemgoer Straße / Brokhauser Straße in Klüt wurde am Freitagmorgen (20.01.2023) ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Ein 70-Jähriger aus Lemgo war gegen 7.30 Uhr mit seinem BMW auf der Lemgoer Straße in Richtung Lemgo unterwegs und beabsichtigte nach rechts in die Brokhauser Straße abzubiegen. Gleichzeitig fuhr ein 47-jähriger Radfahrer aus Detmold auf dem Geh- ...

