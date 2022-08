Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Sulingen, Schüler sticht Mitschülerin ins Bein ---

Diepholz (ots)

Ein 15-jähriger Schüler hat heute Vormittag gegen 08.30 Uhr am Berufsbildungszentrum in Sulingen, Bogenstraße, einer 16-Mitschülerin mit einem Messer in den Oberschenkel gestochen. Die Schülerin erlitt eine blutende Wunde, die im Krankenhaus behandelt werden musste. Der 15-jährige Berufsschüler wurde festgenommen und zur Polizeidienststelle verbracht. Die Schulklasse wurde/wird von der Schulleitung und der Polizei betreut. Über mögliche Hintergründe der Tat gibt es bislang keine Erkenntnisse.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell