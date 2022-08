Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Landkreis, Polizeibilanz bei Veranstaltungen am Wochenende - Sulingen, Polizei sucht E-Bike Besitzer ---

Diepholz

Landkreis - Wochenende mit vielen Veranstaltungen

Am vergangenen Wochenende fanden gleich mehrere zum Teil größere Veranstaltungen im Landkreis Diepholz statt, wodurch die Polizei gefordert war und auch einige Einsätze fahren musste. Seit Freitag letzter Woche läuft der Brokser Heiratsmarkt in Bruchhausen-Vilsen, von Freitag bis Sonntag fand auch der Wagenfelder Markt statt, in Barnstorf veranstaltete der Besitzer eines Waschparks eine große Zeltfete und in mehreren Ortschaften fanden Märkte statt. An den ersten Tagen des Brokser Heiratsmarkt kam es, zumeist Abends und in der Nacht, in den Musikzelten zu alkoholtypischen Straftaten. Die Polizei hatte es mit mehreren Körperverletzungen, Sachbeschädigungen und Streitigkeiten zu tun. Auch die eingesetzten Beamten wurden beleidigt und sogar bedroht. Insgesamt musste die Polizei bislang rund 30 Platzverweise aussprechen. In den allermeisten Fällen war auch dabei der übermäßige Alkoholkonsum die Ursache. Auch bei den anderen Veranstaltungen gab es durch Körperverletzungen, Ruhestörungen und Streitigkeiten polizeiliche Einsätze.

Sulingen - Verkehrsunfall

Am Sonntag gegen 08.00 Uhr befuhr die eine 18-jährige Pkw-Fahrerin aus Kirchdorf mit ihrem Pkw Kia die Bundesstraße 61 aus Kirchdorf kommend in Richtung Sulingen. In der Gemarkung Stehlen kam sie aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet in den Wegeseitenraum und überschlug sich mit ihrem Pkw. Die 18-Jährige konnte selbstständig ihr Fahrzeug verlassen, musste dann aber ärztlich versorgt werden. Sie wurde einem Krankenhaus zugeführt. An dem Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden (ca. 3000 Euro).

Sulingen - Aufgefundenes E-Bike (Foto)

Bereits am 22.08.22 konnte die Polizei im Stadtgebiet Sulingen ein E-Bike der Marke Gudereit (28 Zoll) sicherstellen. Einen Eigentümer für das Bike konnte bislang jedoch nicht ermittelt werden. Die Polizei fragt daher: "Wem gehört das sichergestellte E-Bike? Bzw. wer kann Hinweise auf den Eigentümer geben?" Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271/949-0, entgegen.

Stuhr - Flucht nach Verkehrsunfall

Ein 30-jähriger Pkw-Fahrer aus Achim ist gestern Abend gegen 18.55 Uhr nach einem Verkehrsunfall an der Kreuzung B 322 / B 51 geflüchtet. Er wurde erst später von der Polizei an seinem Wohnort angetroffen. Der 30-Jährige war bei Rot in die Kreuzung eingefahren und zunächst mit dem Pkw eines 79-Jährigen kollidiert, der die B 322 in Richtung Delmenhorst befuhr. Danach schleuderte der Pkw des 30-Jährigen noch gegen eine Straßenlaterne. Zum Erstaunen des 79-Jährigen hielt der 30-Jährige nach dem Unfall nicht an, sondern flüchtete. Da die Unfallbeteiligten das Kennzeichen abgelesen hatten, konnte die Polizei den 30-Jährigen an seiner Wohnanschrift später in Empfang nehmen. Er muss sich jetzt wegen Verkehrsunfallflucht strafrechtlich verantworten. Der gesamte Schaden wir auf rund 10000 Euro beziffert.

Syke - Diebstahl eines Pedelec

Vom Grundstück eines Hauses an der Sulinger Straße wurde Samstagnacht - genauer in der Zeit von 22.00 Uhr bis Sonntag früh um 8.00 Uhr - ein E-Bike im Wert von ca. 4000 Euro gestohlen. Das grau-schwarze Pedelec der Marke Stevens stand verschlossen in einem Holzunterstand. Wem dort etwas Ungewöhnliches aufgefallen ist, wird gebeten, die Polizei Syke, Tel. 04242 / 969-0, zu informieren.

