Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung Polizeiinspektion Diepholz vom 27.08.2022

Diepholz (ots)

Polizeikommissariat Syke

Bassum - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am 26.08.2022, gegen 13:50 Uhr, befährt eine 71-jährige Frau aus Minden mit ihrem Pkw die B51 in Bassum in Fahrtrichtung Diepholz und beabsichtigt nach links auf die B61 abzubiegen. Hierbei übersieht sie eine 19-jährige Pkw-Fahrerin aus Bruchhausen-Vilsen, die die B51 in Fahrtrichtung Bremen befährt. Es kommt zum Zusammenstoß der beiden Pkw. Hierdurch werden beide Frauen leicht verletzt und in Krankenhäuser verbracht. An den Pkw entsteht ein Gesamtschaden von ca. 14.000,00 EUR.

Polizeikommissariat Sulingen

Sulingen - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Zu einer Verkehrsunfallflucht vom 26.08.2022 zwischen 07:45 und 07:55 Uhr in Sulingen in der Schmelingstraße in Höhe der Hausnummer 42 werden Zeugen gesucht. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hatte vermutlich mit einem Pkw den Spiegel eines abgestellten Pkw (VW, DH-...) gestreift und beschädigt. Anschließend entfernte er sich vom Unfallort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sulingen unter der Telefonnummer 04271/9490 zu melden.

