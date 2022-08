POL-GT: Zwei Fahrzeuge gestohlen, an einem weiteren Fahrzeugteile demontiert - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots) - Herzebrock-Clarholz (FK) - Am Dienstagvormittag (23.08., 10.56 Uhr) wurden Polizei und Feuerwehr über einen schweren Unfall am Bahnübergang des Herlagenwegs informiert. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr zum Unfallzeitpunkt der 67-jährige Fahrer eines Krankenfahrstuhls den Herlagenweg in Richtung Herzebrocker Straße, als von rechts ein Zug in Richtung Herzebrock den Herlagenweg querte. ...

mehr